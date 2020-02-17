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В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, если действия силовиков «подпадали под нарушение прав и свобод граждан», возбуждались уголовные дела. Деталей сенатор не привел
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Сенатор считает, что действия МВД и Росгвардии были адекватны «тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали». Он добавил, что не говорит о том, что все действия правоохранителей были на 100% квалифицированы как прекращение беспорядков.

«Были и такие случаи, когда сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии превышали полномочия», — сказал Бондарев. По его словам, с такими сотрудниками была проведена «огромная работа». «Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела», — заявил сенатор, добавив, что многие понесли дисциплинарные наказания или же были уволены из органов.

Бондарев не уточнил, о скольких сотрудниках идет речь и какое наказание они понесли. РБК направил запрос в департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

«Дело 27 июля». Что важно знать
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По мнению сенатора, закон, обязывающий росгвардейцев представляться и предъявлять удостоверение, нужен, «но тут тоже надо смотреть». «Если, например, идут большие беспорядки, а росгвардеец или полицейский станет подходить к гражданину или группе граждан со словами «разрешите представиться» и ничего не делать, то беспорядки могут перерасти в стихию», — сказал он.

Летом 2019 года в Москве прошла серия акций в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Часть мероприятий не была согласована с властями и сопровождалась задержаниями: так, 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074, по данным «ОВД-Инфо» — 1373 человека.

Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж
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На фоне митингов появилось так называемое московское дело — совокупное название нескольких дел в отношении участников протестных акций в столице, возбужденных по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК).

Автор: Константин Нагаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Росгвардия, митинги, наказание
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