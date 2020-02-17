В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, если действия силовиков «подпадали под нарушение прав и свобод граждан», возбуждались уголовные дела. Деталей сенатор не привел

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Сенатор считает, что действия МВД и Росгвардии были адекватны «тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали». Он добавил, что не говорит о том, что все действия правоохранителей были на 100% квалифицированы как прекращение беспорядков.

«Были и такие случаи, когда сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии превышали полномочия», — сказал Бондарев. По его словам, с такими сотрудниками была проведена «огромная работа». «Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела», — заявил сенатор, добавив, что многие понесли дисциплинарные наказания или же были уволены из органов.

Бондарев не уточнил, о скольких сотрудниках идет речь и какое наказание они понесли. РБК направил запрос в департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.