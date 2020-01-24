Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам
Правительство установило ежемесячные надбавки к зарплате служащих в Росгвардии по контракту и ее сотрудников со специальными полицейскими званиями, участвующих в обеспечении порядка и безопасности во время массовых мероприятий. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Дополнительные выплаты смогут получить служащие из военных частей и подразделений, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Ленинградской области.
Надбавки росгвардейцам будут выплачивать за «сложность выполняемых задач», говорится в постановлении. Их размер будет зависеть от занимаемой должности и может достигать до 100% месячного оклада. Порядок выплат, согласно документу, будет определять директор Росгвардии Виктор Золотов.
Как отмечается на сайте правительства, такие меры помогут повысить уровень «социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка».