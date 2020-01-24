Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 13:57
Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза Политика, 20:34 РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ Спорт, 20:33 Ростуризм посоветовал туроператорам предлагать вместо Китая другие страны Общество, 20:27 Граждане России не пострадали в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе Общество, 20:22 Сергей Мозякин первым в КХЛ забросил 400 шайб Спорт, 20:17 Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам Общество, 20:13 «Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай Общество, 20:03 Арустамян заявил о скором возвращении братьев Березуцких в ЦСКА Спорт, 19:51 Эрдоган заявил об отсутствии у Хафтара намерения идти на компромисс Политика, 19:45 Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы Спорт, 19:26 Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре из-за нефти Экономика, 19:25 Орешкин допустил увеличение инвестиций после смены правительства в России Бизнес, 19:19 Суд в Москве арестовал главу «Объединенной транспортной корпорации» Общество, 19:18 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04
Общество ,  
0 

Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам

Надбавки в размере до 100% от оклада «за сложность выполняемых задач» будут выплачивать сотрудникам Росгвардии в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, участвовавшим в охране порядка на массовых мероприятиях
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Правительство установило ежемесячные надбавки к зарплате служащих в Росгвардии по контракту и ее сотрудников со специальными полицейскими званиями, участвующих в обеспечении порядка и безопасности во время массовых мероприятий. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Дополнительные выплаты смогут получить служащие из военных частей и подразделений, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Ленинградской области.

Надбавки росгвардейцам будут выплачивать за «сложность выполняемых задач», говорится в постановлении. Их размер будет зависеть от занимаемой должности и может достигать до 100% месячного оклада. Порядок выплат, согласно документу, будет определять директор Росгвардии Виктор Золотов.

Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Политика

Как отмечается на сайте правительства, такие меры помогут повысить уровень «социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка».

В конце августа в Госдуму внесли законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии иметь идентификационный номер на форме, если они несут службу в общественных местах. Инициатива возникла на фоне петиции, появившейся после несогласованной акции в Москве 27 июля прошлого года. Ее авторы потребовали наносить крупным светлым шрифтом личные номера на форму полицейских и росгвардейцев. Согласно закону, сотрудники различных подразделений МВД обязаны носить нагрудный знак, но на росгвардейцев это положение не распространяется. В октябре прошлого года Росгвардия показала образец жетона для своих сотрудников.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, Санкт-Петербург, Росгвардия
Материалы по теме
Росгвардия не усмотрела в законе требования к ее бойцам представляться
Общество
В Москве избили подполковника Росгвардии
Общество
Росгвардия представила эмблему с обнаженными клинками и щитом со скрепами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter