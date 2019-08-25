В Думу внесли законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому на форме или снаряжении сотрудников полиции и Росгвардии, если они несут службу в общественных местах, должны находиться хорошо различимые идентификационные номера. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предложил сенатор Владимир Лукин. С помощью этой меры, считает сенатор, полицейские и росгвардейцы будут понимать, что их личности можно идентифицировать, что свою очередь способствует «персональной ответственности, дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение», которое служит «дополнительной гарантией защиты граждан от произвола» (цитаты приводятся по ТАСС, так как на момент публикации заметки на сайте Госдумы велись технические работы).

По мнению сенатора, так как у сотрудников полиции и Росгвардии схожие задачи, принципы и форма деятельности, к ним следует предъявлять одинаково «повышенные требования при выполнении служебных обязанностей».

Нагрудный знак для полицейских Лукин считает «неудачным решением», так как у него блестящая поверхность, а надписи выполнены мелким шрифтом, из-за чего информацию возможно прочесть лишь «с близкого расстояния под определенным углом». Кроме прочего, его легко скрыть за отворотами одежды и форменной амуницией, отмечается в документе.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил «РИА Новости», что в Росгвардии изучат предложенный законопроект. Согласно действующим законам, сотрудники различных подразделений МВД обязаны носить нагрудный знак, позволяющий идентифицировать служащего, однако это положение не распространяется на росгвардейцев.