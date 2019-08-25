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В Думу внесли законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому на форме или снаряжении сотрудников полиции и Росгвардии, если они несут службу в общественных местах, должны находиться хорошо различимые идентификационные номера. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предложил сенатор Владимир Лукин. С помощью этой меры, считает сенатор, полицейские и росгвардейцы будут понимать, что их личности можно идентифицировать, что свою очередь способствует «персональной ответственности, дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение», которое служит «дополнительной гарантией защиты граждан от произвола» (цитаты приводятся по ТАСС, так как на момент публикации заметки на сайте Госдумы велись технические работы).

По мнению сенатора, так как у сотрудников полиции и Росгвардии схожие задачи, принципы и форма деятельности, к ним следует предъявлять одинаково «повышенные требования при выполнении служебных обязанностей».

Нагрудный знак для полицейских Лукин считает «неудачным решением», так как у него блестящая поверхность, а надписи выполнены мелким шрифтом, из-за чего информацию возможно прочесть лишь «с близкого расстояния под определенным углом». Кроме прочего, его легко скрыть за отворотами одежды и форменной амуницией, отмечается в документе.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил «РИА Новости», что в Росгвардии изучат предложенный законопроект. Согласно действующим законам, сотрудники различных подразделений МВД обязаны носить нагрудный знак, позволяющий идентифицировать служащего, однако это положение не распространяется на росгвардейцев.

Общество
СПЧ попросил Колокольцева проверить случаи применения силы к протестующим

После несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов появилась петиция с требованием нанесения крупным светлым шрифтом личных номеров на форму полицейских и сотрудников Росгвардии.

В августе Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о незаконном применении силы и дубинок к участникам митингов 27 июля, 3 и 10 августа в Москве.

В обращении отмечалось несколько случаев, когда сотрудники правоохранительных органов необоснованно применяли силу и резиновых дубинок к участникам протестных акций. В Кремле назвали абсолютно недопустимым «несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти». При этом, по словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, действия правоохранителей «в пресечении общественных беспорядков» были «абсолютно оправданными».

Теги: Росгвардия, полиция, идентификация
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