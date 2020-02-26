Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
ЦБ напомнил Колокольцеву о малом количестве дел из-за нарушений в банках Финансы, 18:35 Два российских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 18:33 Деньги на планшеты для переписи выделят из резервного фонда правительства Политика, 18:31 Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля Политика, 18:30 Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000 Крипто, 18:28 Борьба за полки: как использовать IoT в ретейле Pro, 18:18 Кафельников назвал потерей для мирового тенниса уход Шараповой Спорт, 18:18 «Момент победы — уникальное чувство»: как складывалась карьера Шараповой Спорт, 18:15  У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус Общество, 18:12 Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси Политика, 18:09 В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу Общество, 18:05 Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России Бизнес, 18:04 Олимпийская чемпионка заявила об ожидании извинений от Логинова за допинг Спорт, 17:57 S7 назвала грубым нарушением конкуренции запрет на полеты в Южную Корею Бизнес, 17:50
Поправки в Конституцию ,  
0 

Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», — сказал Крашенинников после встречи Путина с членами рабочей группы.

Как пояснял сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клишас, логика выбора даты 22 апреля была «достаточно простой». Сенатор уточнил, что на 19 апреля приходится окончание православного поста, а с 24 апреля он начинается у мусульман. «Между этими датами — 22-е число», — заключил Клишас.

Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Общество


Материал дополняется



 

Автор: Анастасия Батманова
Теги: поправки, Конституция, Владимир Путин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter