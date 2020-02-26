Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает «РИА Новости».

«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», — сказал Крашенинников после встречи Путина с членами рабочей группы.

Как пояснял сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клишас, логика выбора даты 22 апреля была «достаточно простой». Сенатор уточнил, что на 19 апреля приходится окончание православного поста, а с 24 апреля он начинается у мусульман. «Между этими датами — 22-е число», — заключил Клишас.

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