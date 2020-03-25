Власти ОАЭ запретили летевшему за россиянами борту «Победы» сесть в Дубае
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировали российскому авиаперевозчику «Победа» план полета в Дубай и запретили посадку в аэропорту города. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.
«Без всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс», — отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. По его словам, в Дубае борт ожидали 189 пассажиров.
Как указывается в сообщении авиакомпании, борт вынужден произвести посадку в Махачкале.
«Победа» обратилась за помощью в МИД России, передает ТАСС. В министерстве сообщили, что занимаются ситуацией.