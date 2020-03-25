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Пандемия коронавируса ,  
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Власти ОАЭ запретили летевшему за россиянами борту «Победы» сесть в Дубае

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировали российскому авиаперевозчику «Победа» план полета в Дубай и запретили посадку в аэропорту города. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

«Без всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс», — отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. По его словам, в Дубае борт ожидали 189 пассажиров.

Как указывается в сообщении авиакомпании, борт вынужден произвести посадку в Махачкале.

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«Победа» обратилась за помощью в МИД России, передает ТАСС. В министерстве сообщили, что занимаются ситуацией.

Ранее в ОАЭ выявили случаи заражения российских туристов коронавирусом. Двух заболевших россиян зарегистрировали 3 марта, еще по одному зараженному нашли 9 и 12 марта.

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Российские авиалинии принимают меры по вывозу всех граждан России, находящихся за рубежом. На 22 марта российские самолеты эвакуировали почти 20 тыс. человек.

МИД закончит 26 марта формировать окончательный список россиян, нуждающихся в помощи с возвращением на родину. До этого срока туристам необходимо обратиться в местные загранслужбы.

Теги: коронавирус, самолеты, ОАЭ, «Победа»
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