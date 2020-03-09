В ОАЭ у россиянина выявили коронавирус

Этот случай заражения — в числе 14 новых, зарегистрированных в стране. Также коронавирус нашли у граждан Эмиратов и Италии. Общее количество зараженных человек в ОАЭ достигло 59

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зафиксировали заражение новым типом коронавируса у гражданина России, сообщает Минздрав страны.

Всего власти выявили 14 новых случаев заражения. Кроме россиянина вирус также обнаружили у четырех граждан ОАЭ, трех граждан Италии, двух граждан Бангладеш, двух граждан Непала, у одного гражданина Индии и у гражданина Сирии. Таким образом, общее количество зараженных в ОАЭ достигло 59 человек, уточняет ведомство.

В сообщении говорится, что случаи заражения были обнаружены в результате «активного и последовательного расследования», а также в результате тестирования тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

3 марта еще у двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус. Позже выяснилось, что заболевшие являются членами команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в гонке «Тур ОАЭ». Их изолировали и поместили под наблюдение врачей. Остальных членов команды поместили в карантин в отеле в Абу-Даби, их тесты на коронавирус отрицательные. В посольстве России в ОАЭ рассчитывают, что карантин продлится от семи до десяти дней.