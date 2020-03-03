У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Как сообщает местный Минздрав, вирусом они заразились после контакта с участниками ежегодной велогонки «Тур ОАЭ». Кроме россиян, среди новых зараженных два итальянца, один немец и гражданин Колумбии

Фото: Christopher Pike / Reuters

В Объединенных Арабских Эмиратах выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших COVID-19 два россиянина. Об этом в Facebook сообщает Минздрав ОАЭ.

Кроме них, коронавирус нашли у двух итальянцев, одного немца и гражданина Колумбии. По данным Минздрава, они заразились после контакта с двумя людьми, которые участвовали в велогонке «Тур ОАЭ».

Ведомство отмечает, что сейчас новые зараженные в стабильном состоянии и находятся под наблюдением врачей, получая всю необходимую медицинскую помощь.

Общее число зараженных коронавирусом в ОАЭ достигло 27 человек, сообщает Минздрав. При этом пятеро из тех, у кого диагностировали вызываемое им заболевание, полностью вылечились.

Запись в facebook пользователя Ministry of Health & Prevention