Кабмин выделил 1,4 млрд руб. на разработку средств диагностики COVID-19

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Правительство России выделит Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, бюджетные средства будут выделены из резервного фонда российского правительства.

Контроль за целевым использованием ассигнований поручено осуществить Роспотребнадзору. Федеральная служба должна предоставить соответствующий доклад в кабмин до 1 февраля 2021 года.

По последним данным, в России число зараженных коронавирусом достигло 495 человек, из них 290 случаев зафиксированы в Москве.