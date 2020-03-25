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Кабмин выделил 1,4 млрд руб. на разработку средств диагностики COVID-19

Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

Правительство России выделит Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, бюджетные средства будут выделены из резервного фонда российского правительства.

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Контроль за целевым использованием ассигнований поручено осуществить Роспотребнадзору. Федеральная служба должна предоставить соответствующий доклад в кабмин до 1 февраля 2021 года.

По последним данным, в России число зараженных коронавирусом достигло 495 человек, из них 290 случаев зафиксированы в Москве.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу 7,5 млрд руб. для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации из-за распространения коронавируса. На эти средства планируется закупить не менее 5,7 тыс. аппаратов. 
 

Теги: роспотребнадзор, профилактика, коронавирус
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