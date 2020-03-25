Кабмин выделил 1,4 млрд руб. на разработку средств диагностики COVID-19
Правительство России выделит Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. на разработку средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
Согласно распоряжению, бюджетные средства будут выделены из резервного фонда российского правительства.
Контроль за целевым использованием ассигнований поручено осуществить Роспотребнадзору. Федеральная служба должна предоставить соответствующий доклад в кабмин до 1 февраля 2021 года.
По последним данным, в России число зараженных коронавирусом достигло 495 человек, из них 290 случаев зафиксированы в Москве.