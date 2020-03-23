Правительство выделило ₽7,5 млрд на закупку аппаратов ИВЛ

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации из-за распространения коронавирусной инфекции. Документ размещен на официальном портале нормативных актов.

Согласно документу средства выделят из Фонда правительства России. Предполагается, что на выделенные деньги будет приобретено не менее 5,7 тыс. аппаратов.

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