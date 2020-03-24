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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Более половины всех выявленных в России случаев заражения COVID-19 по-прежнему приходится на Москву. Кроме того, в тройку самых «зараженных» регионов входят Московская область и Санкт-Петербург
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью. Остальные 29 случаев заражения пришлись на 13 регионов страны.

  • Пять случаев — Санкт-Петербург.
  • По четыре случая — Воронежская область и Свердловская область.
  • Три случая — Башкирия.
  • По два случая — Липецкая, Орловская и Ленинградская области и Приморский край.
  • По одному случаю — в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Татарстане и Чечне.

Общее число заболевших выросло до 495 человек. По сравнению с предыдущим днем число выявленных заражений сократилось — 23 марта было объявлено о выявлении 71 больного COVID-19, при этом все зараженные были обнаружены в Москве. На столицу сейчас приходится более половины всех выявленных случаев заражения COVID-19 — 290 из 495. Остальные регионы с наибольшим числом больных:

  • Московская область — 35;
  • Санкт-Петербург — 21;
  • Свердловская область — 13;
  • Самарская область — десять.

Во вторник, 24 марта, власти Московской области объявили о выявлении еще шестерых зараженных COVID-19, однако в отчет федерального штаба по борьбе с болезнью они пока не вошли.

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За последние сутки из больниц как излечившиеся от COVID-19 были выписаны пять человек, всего с начала эпидемии излечились 22 человека.

На сайте Стопкоронавирус.рф отмечается, что под медицинским наблюдением в России находилось около 150 тыс. человек, по состоянию на 23 марта врачи продолжали отслеживать состояние 93 677 человек.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус
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