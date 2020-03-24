На строительство инфекционных центров Минобороны выделили 8,8 млрд руб.

Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной, Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил Министерству обороны 8,8 млрд руб. на возведение 16 инфекционных центров. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Они пойдут на строительство медицинских центров на базе модульных конструкций, которые можно быстро развернуть для оказания помощи пациентам из числа военнослужащих.

Контролировать целевое расходование средств поручено Минобороны.

В начале марта Минобороны организовало группы военных вирусологов и врачей-эпидемиологов, которые должны оперативно реагировать на возможные вспышки коронавируса в воинских частях.