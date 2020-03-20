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Роспотребнадзор назвал сроки готовности вакцины от коронавируса

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Внедрение отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, по расчетам ученых, будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Прототипы препаратов сейчас проходят лабораторные исследования иммуногенности на животных (в частности, на низших приматах, крысах, мышах и хорьках) в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о прототипах вакцин, основанных на шести различных технологических платформах, в том числе на основе «многообещающих технологий синтетических вакцин» (мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины).

Ученые установят самые перспективные и безопасные образцы, рассчитают дозу и способ применения вакцины.

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19 марта старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров в беседе с РБК заявил, что создание вакцины против COVID-19 может занять несколько лет.

Он отметил, что саму вакцину создать можно быстро, но от полутора до трех лет нужны для того, чтобы понять, что она действует так, как надо.

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18 марта о первых испытаниях вакцины против COVID-19 заявила Всемирная организация здравоохранения. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, тестирования начали спустя два месяца с начала разработки препарата.

Теги: коронавирус, вакцина, Роспотребнадзор
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