Роспотребнадзор назвал сроки готовности вакцины от коронавируса

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Внедрение отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, по расчетам ученых, будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Прототипы препаратов сейчас проходят лабораторные исследования иммуногенности на животных (в частности, на низших приматах, крысах, мышах и хорьках) в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о прототипах вакцин, основанных на шести различных технологических платформах, в том числе на основе «многообещающих технологий синтетических вакцин» (мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины).

Ученые установят самые перспективные и безопасные образцы, рассчитают дозу и способ применения вакцины.