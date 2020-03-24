Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Дмитрий Песков и Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом, снять на его телефон главу государства, а затем уничтожить устройство. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В ролике видно, как Песков объясняет, как снять делегацию, прибывшую в инфекционный центр. Затем он просит медработницу отправить ему видео по Telegram. «По Телеграму [отправляете], один только контакт, там написано «Дима». Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете», — сказал пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).

Песков сообщил агентству, что в ходе посещения Путиным больницы были соблюдены все меры безопасности. Он отметил, что президент находился без защитного костюма только в «чистой зоне» медцентра.

Глава государства посетил больницу в Коммунарке вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Песков сообщал, что президент лично решил отправиться в медцентр.