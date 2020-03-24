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Пандемия коронавируса ,  
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Дмитрий Песков и Владимир Путин (в центре) (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом, снять на его телефон главу государства, а затем уничтожить устройство. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В ролике видно, как Песков объясняет, как снять делегацию, прибывшую в инфекционный центр. Затем он просит медработницу отправить ему видео по Telegram. «По Телеграму [отправляете], один только контакт, там написано «Дима». Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете», — сказал пресс-секретарь (цитата по «Интерфаксу»).

Песков сообщил агентству, что в ходе посещения Путиным больницы были соблюдены все меры безопасности. Он отметил, что президент находился без защитного костюма только в «чистой зоне» медцентра.

Глава государства посетил больницу в Коммунарке вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Песков сообщал, что президент лично решил отправиться в медцентр.

Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж
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Путин отметил, что врачи медучреждения «работают как часики» и эффективно пользуются доступными средствами и техникой. Он также поблагодарил главврача Дениса Проценко за организацию деятельности больницы.

В инфекционном центре в Коммунарке находятся 412 пациентов, 156 из которых диагностировали пневмонию. Еще 82 человека лечатся от нового коронавируса.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Коммунарка, коронавирус
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