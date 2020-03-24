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Путин фразой «работают как часики» оценил усилия врачей в Коммунарке

Владимир Путин ​и главврач Городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу врачей в инфекционном центре Коммунарки, где лечатся больные новым коронавирусом, передает «РИА Новости».

«Действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный», — заявил президент во время посещения больницы.

По словам главы государства, врачи Коммунарки эффективно применяют имеющуюся технику и средства.

Для осмотра больницы Путин переоделся в специальный защитный костюм.

Появилось видео визита Путина в защитном костюме в больницу в Коммунарке
Общество

За последние сутки из больницы Коммунарки выписали 70 человек, поступили в центр 29 новых заболевших, сообщал главврач Денис Проценко. Всего в инфекционном комплексе на утро 24 марта проходили лечение 412 человек, из которых у 156 диагностировали пневмонию.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, врачи
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