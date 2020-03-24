Путин фразой «работают как часики» оценил усилия врачей в Коммунарке

За последние сутки из больницы Коммунарки выписали 70 человек, поступили в центр 29 новых заболевших, сообщал главврач Денис Проценко. Всего в инфекционном комплексе на утро 24 марта проходили лечение 412 человек, из которых у 156 диагностировали пневмонию.