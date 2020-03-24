Пандемия коронавируса , 24 мар, 16:38
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Путин фразой «работают как часики» оценил усилия врачей в Коммунарке
Владимир Путин и главврач Городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения города Москвы Денис Проценко
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу врачей в инфекционном центре Коммунарки, где лечатся больные новым коронавирусом, передает «РИА Новости».
«Действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный», — заявил президент во время посещения больницы.
По словам главы государства, врачи Коммунарки эффективно применяют имеющуюся технику и средства.
Для осмотра больницы Путин переоделся в специальный защитный костюм.