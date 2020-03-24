За сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки из медицинского центра в московском поселке Коммунарка, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, выписались 70 человек. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Всего на утро 24 марта на лечении в медучреждении находятся 412 человек. У 156 из них диагностирована пневмония, еще 82 пациента лечатся от коронавирусной инфекции COVID-19.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся десять человек, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За сутки в больницу в Коммунарке поступило 29 новых пациентов.

По данным на 23 марта, в России было подтверждено 438 случаев заболевания. Однако утром 24 марта о новых случаях заражения сообщили власти Приморья (два заболевших) и Башкирии (три заболевших), также коронавирус предварительно диагностировали двум жителям Челябинской области.