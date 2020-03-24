Песков сообщил о личном решении Путина приехать в больницу в Коммунарке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин лично решил отправиться в больницу в Коммунарке, где принимают больных с новым типом коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Решение принял лично. Поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, меры безопасности предприняли только во время проезда кортежа.

Во время визита в больницу Путин пообщался с главным врачом медучреждения Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил его за то, как организована работа. По словам президента, врачи больницы «работают как часики» и эффективно используют имеющиеся средства и технику.