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В России разработают схему создания доплабораторий для тестов на COVID-19

Фото: Jane Barlow / WPA / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору совместно с властями Москвы и регионов разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестирования на коронавирус. Список поручений опубликован на сайте правительства.

Ведомство и власти также должны указать центры, на базе которых будут подтверждать диагнозы. Также премьер-министр поручил принять меры, чтобы как можно скорее информировать граждан о результатах тестов, проводимых в центре вирусологии «Вектор».

О результатах кабмину необходимо доложить 24 марта.

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В России на 23 марта коронавирусной инфекцией нового типа заразились 438 человек. 24 марта в нескольких регионах зафиксировали новые случаи заболевания: два в Приморье, три в Башкирии, также коронавирус предварительно выявили у двух человек в Челябинской области.

Материал дополняется

Теги: коронавирус, пандемия, Михаил Мишустин
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