В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей официальной странице «ВКонтакте».

По его словам, двое инфицированных прибыли в республику из-за границы. Еще один заболевший — житель Уфы — регулярно ездил в Москву по работе.

«Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии также напомнил приехавшим из-за рубежа людям об обязанности уходить на карантин. «Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями», — резюмировал Хабиров.