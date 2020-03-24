В Челябинской области еще у двух граждан предварительно выявили COVID-19

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Челябинской области предварительно диагностировано еще два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт пишет местный портал «Челябинск онлайн».

«Пока у нас один заразившийся, это официально подтвержденный случай, четыре условно подтвержденных, о которых мы говорили вчера, и еще два на сегодняшнее утро», — сказала Гехт.

По ее словам, власти региона сейчас ждут подтверждения анализов четырех челябинцев из новосибирского центра «Вектор».

Новыми заразившимися стали два прибывших из Европы местных жителя: мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, приехавшая из Чехии. Оба они ушли на самоизоляцию после возвращения из-за рубежа. После того, как у них появились симптомы респираторного заболевания, жители были госпитализированы. Первичные тесты показали у них COVID-19, заболевание протекает в легкой форме.