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В Челябинской области еще у двух граждан предварительно выявили COVID-19

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Челябинской области предварительно диагностировано еще два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на первого вице-губернатора региона Ирину Гехт пишет местный портал «Челябинск онлайн».

«Пока у нас один заразившийся, это официально подтвержденный случай, четыре условно подтвержденных, о которых мы говорили вчера, и еще два на сегодняшнее утро», — сказала Гехт.

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По ее словам, власти региона сейчас ждут подтверждения анализов четырех челябинцев из новосибирского центра «Вектор».

Новыми заразившимися стали два прибывших из Европы местных жителя: мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, приехавшая из Чехии. Оба они ушли на самоизоляцию после возвращения из-за рубежа. После того, как у них появились симптомы респираторного заболевания, жители были госпитализированы. Первичные тесты показали у них COVID-19, заболевание протекает в легкой форме.

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Гехт отметила, что благодаря самоизоляции пациентов удалось избежать их контактов с другими людьми. По мнению первого вице-губернатора, результат дала информационная кампания, в которой россиян призывают к самоизоляции по возвращению из-за границы.

Ранее 24 марта глава Башкирии Радий Хабиров заявил о первых трех случаях заражения коронавирусом в республике. Двое жителей приехали из-за рубежа, третий — житель Уфы — регулярно ездил по работе в Москву.

Теги: коронавирус, Челябинская область, эпидемия
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