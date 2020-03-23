Мишустин заявил о выигранном времени из-за принятых мер по коронавирусу

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Введенные в России меры по предупреждению распространения коронавируса позволили стране выиграть время и выполнить подготовку врачей к борьбе с заболеванием. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

«Все эти меры, включая ограничения, самоизоляцию, на которую сейчас вынуждены идти люди и учреждения, позволили нам выиграть очень важный фактор — это время», — сказал он. Мишустин отметил, что особенно важным выигранное время является для подготовки врачей на случай быстрого распространения инфекции.

При этом, указал Мишустин, ситуация с коронавирусом в России развивается «не так остро», как в ряде других стран, особенно в Европе.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России составляет 438 человек. За последние сутки был выявлен 71 новый случай заболевания, причем все они были зафиксированы в Москве.