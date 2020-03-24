Первые два случая заражения коронавирусом выявили в Приморье

Вирус обнаружили у двух человек, прибывших из Европы. Сейчас они находятся в больнице во Владивостоке, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией официально подтверждены в Приморском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой корона вирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оба случая зафиксированы во Владивостоке. Сейчас оба заразившихся находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. При этом все, кто контактировал с инфицированными, также находятся под наблюдением медиков.

Представитель регионального Минздрава сообщил «РИА Новости», что оба зажарившихся приехали из Европы.