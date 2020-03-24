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Пандемия коронавируса ,  
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Первые два случая заражения коронавирусом выявили в Приморье

Вирус обнаружили у двух человек, прибывших из Европы. Сейчас они находятся в больнице во Владивостоке, их состояние оценивается как удовлетворительное. Все контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией официально подтверждены в Приморском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой корона вирусной инфекцией. Оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что оба случая зафиксированы во Владивостоке. Сейчас оба заразившихся находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. При этом все, кто контактировал с инфицированными, также находятся под наблюдением медиков.

Представитель регионального Минздрава сообщил «РИА Новости», что оба зажарившихся приехали из Европы.

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Накануне, 23 марта, пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что на территории региона не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, эти два случая стали первыми в Приморье.

По состоянию на 23 марта, в России официально зарегистрировали 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. С 22 по 23 марта заболевание подтвердилось у 71 человека, все случаи были зарегистрированы в Москве.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Приморский край
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