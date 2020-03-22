В Италию вылетел первый самолет ВКС для помощи в борьбе с вирусом

Фото: МЧС России / Global Look Press

С военного аэродрома «Чкаловский» в Московской области вылетел первый самолет Ил-76 воздушно-космических сил России, который доставит в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Минобороны.

Уточняется, что самолет направляется на итальянскую авиабазу «Практик де Маре», которая располагается в 30 км от Рима. На борту самолета находится группа военных медиков, а также специалисты в области вирусологии и эпидемиологии, сообщили в ведомстве. Кроме того, самолет доставит часть оборудования по диагностике и проведению дезинфекции.

Ранее 22 марта в Минобороны сообщили о создании авиационной группировки на подмосковном аэродроме «Чкаловский» для оказания помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса. В ведомстве сообщали, что на аэродром перебросили девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации российских ВКС, которые доставят в Италию восемь врачебно-сестринских бригад. Кроме того, в Италию отправится группа из 100 человек, в которую вошли специалисты Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии, уточняли в ведомстве.

Согласно последним данным итальянских властей, общее число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 53,5 тыс. человек. От заболевания уже погибли 4,8 тыс. человек.