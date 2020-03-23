Появилось видео из вылетевшего из-за вируса в Италию самолета ВКС

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны России показало видео из кабины Ил-76 Воздушно-космических войск (ВКС), который отправился в Италию для доставки помощи в борьбе с коронавирусом. Кадры опубликованы телеканалом «Звезда».

На них видно, как военные летчики управляют самолетом. Кроме того, на ролике показана разгрузка воздушного судна.

Накануне на подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» собрали авиационную группировку из девяти самолетов Ил-76 воздушно-космических сил России, которые должны доставить в Италию группу специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом. В Италию направят восемь врачебно-сестринских бригад, сообщали в Минобороны. Отмечалось, что в группу медиков вошли специалисты ведомства в области вирусологии и эпидемиологии.

Утром 23 марта на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима уже прибыли семь из девяти самолетов.