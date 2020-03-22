Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
В Мексике разбился вертолет военно-морского ведомства Общество, 03:21 Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb Технологии и медиа, 03:05 Италия на фоне вируса закроет все производство не первой необходимости Общество, 02:43 В американском университете насчитали более 300 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 02:41 В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей Общество, 02:16 В Калужской области у медработника заподозрили коронавирус Общество, 02:14 В Греции задержали митрополита за службу во время эпидемии коронавируса Общество, 02:01 В Уганде, Анголе и Эритрее выявили первых зараженных коронавирусом Общество, 01:46 «Аэрофлот» приостановит полеты еще в несколько стран из-за коронавируса Общество, 01:23 От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс Спорт, 00:59 Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом Политика, 00:35 Сирия приостановит международное авиасообщение Общество, 00:31 Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров» Бизнес, 00:07 ВОЗ сообщила о 32 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Общество, 21 мар, 23:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Италия на фоне вируса закроет все производство не первой необходимости

Премьер Италии назвал новые меры жесткими, но необходимыми для сдерживания распространения инфекции. Ограничения продлятся до 3 апреля, аптеки, супермаркеты, продуктовые магазины и общественный транспорт продолжат работу
Джузеппе Конте (Фото: Andrew Medichini / AP)

Италия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 приостановит всю производственную деятельность, кроме самой необходимой. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте, передает Corriere della Sera. Новые меры вступят в силу с понедельника, 23 марта, и будут действовать как минимум до 3 апреля.

«Это жесткие меры, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя», — приводит его слова Ansa.

Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Конте подчеркнул, что Италия не останавливает, а на время замедляет производственную деятельность. «Это непростое решение, но сегодня необходимо делать все, чтобы сдержать распространение эпидемии», — указал он.

Премьер не уточнил, какие именно предприятия будут закрыты, но заверил, что ограничения не коснутся супермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, а также банковских и почтовых отделений и страховых компаний. Также продолжится торговля товарами первой необходимости и работа общественного транспорта.

12 марта Конте объявил, что в стране временно прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись все розничные магазины за исключением продуктовых и аптек. До этого в Италии ограничили передвижение по стране, отменили все массовые мероприятия и приостановили национальный футбольный чемпионат.

Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом
Политика

По данным Минздрава Италии, в стране зарегистрировано 53 578 случаев заболевания, 4825 человек умерли. Как заявила РБК представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, масштабы вспышки инфекции в стране связаны с запоздавшей реакцией на болезнь. По ее словам, заболевшие COVID-19 могли не понимать, что с ними происходит, не знать о симптомах коронавирусной инфекции. Вуйнович также связала уровень смертности с возрастом населения страны. В более пожилых группах возрастает риск летального исхода заболевания.

21 марта президент России Владимир Путин пообещал оказать Италии помощь в борьбе с вирусом: в наиболее пострадавшие районы страны будут направлены российские специалисты и медицинское оборудование.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Италия, коронавирус
Материалы по теме
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Общество
ВОЗ сообщила о 32 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter