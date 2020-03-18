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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК допустила перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

При негативном развитии ситуации по распространению коронавируса в России голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, может быть перенесено на более поздний срок. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

Памфилова отметила, что президент Владимир Путин не мог подписать указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию без даты, поскольку в таком случае «вся работа застопорилась бы».

При этом, по словам Памфиловой, это не означает, что голосование состоится 22 апреля при любых условиях. «Если соответствующие ведомства и руководство страны будут оценивать ее[ситуацию с коронавирусом] негативно», голосование перенесут на «более благополучное время», уточнила глава ЦИК.

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Политика

Указ о проведении общероссийского голосования по поправкам Путин подписал 17 марта. Оно должно пройти 22 апреля. При этом глава государства отметил, что закон «не ограничивает» и голосование состоится только в том случае, «если позволит ситуация».  «Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан», — указал Путин.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России составляет 114 человек.

Теги: ЦИК, голосование, Конституция
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