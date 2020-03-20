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Поправки в Конституцию ,  
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Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

«РИА Новости» показало фотографию бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Снимок опубликован в Telegram-канале агентства.

«Так будет выглядеть бюллетень для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию», — говорится в сообщении агентства.

ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции
Политика

Центральная избирательная комиссия утвердила форму бюллетеня на заседании в пятницу, 20 марта. В нем содержится один вопрос «Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа — да или нет.

Голосование по поправкам в Основной закон назначено на 22 апреля. В их числе значатся ограничение президентских сроков, изменение порядка формирования правительства, защита исторической правды и другие пункты.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что регионам разрешат продлить проведение досрочного голосования до семи дней. Президент России Владимир Путин также не исключал, что голосование могут перенести из-за распространения нового коронавируса.

Теги: Конституция, поправки, голосование
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ЦИК утвердила форму бюллетеня на голосовании по Конституции
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ЦИК разрешит регионам продлить досрочное голосование до недели
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