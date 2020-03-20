Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

«РИА Новости» показало фотографию бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию. Снимок опубликован в Telegram-канале агентства.

«Так будет выглядеть бюллетень для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию», — говорится в сообщении агентства.

Центральная избирательная комиссия утвердила форму бюллетеня на заседании в пятницу, 20 марта. В нем содержится один вопрос «Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа — да или нет.

Голосование по поправкам в Основной закон назначено на 22 апреля. В их числе значатся ограничение президентских сроков, изменение порядка формирования правительства, защита исторической правды и другие пункты.