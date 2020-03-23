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Спецрейс AZUR Air эвакуирует россиян из Марокко

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Находящихся в Марокко россиян эвакуируют специальным рейсом AZUR air, который вылетел из Москвы утром 23 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«За российскими гражданами отправился самый вместительный лайнер в парке компании — Boeing 777-300, — что позволит эвакуировать одномоментно более 500 граждан», — отметил авиаперевозчик.

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Согласно сообщению, рейс ZF-9901 вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:30 23 марта. Прибытие обратного рейса ZF-9902 с россиянами на борту ожидается в 19:15 этого же дня.

В авиакомпании уточнили, что рейс в Касабланку за испытывающими трудностями с возвращением на Родину россиянами был организован при помощи Росавиации, Ростуризма и МИД России.

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Ранее стало известно, что за прошедшую неделю российские авиаперевозчики вернули почти 20 тыс. человек из Болгарии, Испании, Кипра, Венгрии, Молдавии, Франции, Черногории, Индии и Индонезии.

В связи с пандемией коронавируса Росавиация ограничила полеты во все страны мира с полуночи 23 марта. Исключение сделали для рейсов в некоторые города с вылетом из Москвы, а также для чартерных рейсов за рубеж, пока оттуда не вывезут всех россиян.

Теги: AZUR Air, Марокко, россияне, эвакуация
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