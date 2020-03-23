Спецрейс AZUR Air эвакуирует россиян из Марокко

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Находящихся в Марокко россиян эвакуируют специальным рейсом AZUR air, который вылетел из Москвы утром 23 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«За российскими гражданами отправился самый вместительный лайнер в парке компании — Boeing 777-300, — что позволит эвакуировать одномоментно более 500 граждан», — отметил авиаперевозчик.

Согласно сообщению, рейс ZF-9901 вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:30 23 марта. Прибытие обратного рейса ZF-9902 с россиянами на борту ожидается в 19:15 этого же дня.

В авиакомпании уточнили, что рейс в Касабланку за испытывающими трудностями с возвращением на Родину россиянами был организован при помощи Росавиации, Ростуризма и МИД России.