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Российское посольство сообщило о возможном вывозе туристов с Тенерифе

Дипломаты прорабатывают возможность вывоза российских туристов с канарского острова Тенерифе. Об этом сообщает посольство России в Мадриде в Facebook.

Как говорится в сообщении, многие туристы на Тенерифе не могут добраться до материковой Испании и вылететь в Москву из-за введенных правительством страны ограничений на фоне коронавируса.

«Посольство прорабатывает возможность выделения дополнительного рейса авиакомпании «Аэрофлот» для того, чтобы вывезти россиян на Родину», — заявили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что все туристы, которые были вынуждены выехать из своих отелей, были обеспечены временным жильем.

14 марта правительство Испании ужесточило меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 и ограничило передвижение по стране. Выходить за пределы дома разрешили только за продуктами, лекарствами, предметами первой необходимости, в банки и страховые компании, для ухода за детьми или больными людьми.

Также в стране закрыты все непродовольственные магазины, не работают бары, отели, учебные заведения.

За несколько дней до этого Россия ограничила авиасообщение с Испанией. Сохранены только рейсы в Мадрид и Барселону из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

Теги: посольство, Россия, Тенерифе, туристы, коронавирус
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