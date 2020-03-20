Авиакомпания «Победа» вывезла всех клиентов из Черногории

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«Победа» вывезла всех своих российских клиентов из Черногории. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всего лоукостер выполнил четыре рейса 19 и 20 марта. В авиакомпании отметили, что часть клиентов передали «Аэрофлоту». По словам гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, россияне двое суток находились в Черногории без информации и помощи местных властей.

«С таким бесчеловечным отношением к россиянам мы не сталкивались до сих пор ни в одной стране нашей маршрутной сети», — сказал он, добавив, что речь идет о странах, куда авиакомпания была вынуждена приостановить полеты.

Авиакомпания также приостановила перевозки из Москвы в города Италии, Испании, Германии, Чехии, Израиля, Кипра, Армении из-за решений правительств этих государств. Ранее в пятницу «Победа» сообщила, что вывезла из Черногории 195 российских туристов. Посольство России отмечало, что из страны 20 марта вывезут около 600 россиян и еще 1100 граждан эвакуируют в ближайшие дни.