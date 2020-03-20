«Победа» вывезла из Черногории 195 россиян

Авиакомпания «Победа» вывезла 195 российских туристов, оставшихся в Черногории после запрета авиасообщения из-за угрозы коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Черногории.

Первый из двух запланированных на сегодня рейсов авиакомпании вылетел из аэропорта Подгорица. По предварительным данным, в Черногории остаются еще около тысячи граждан России.

«Победа» и «Аэрофлот» осуществят за 20 марта три вывозных рейса, все вылеты запланированы из Подгорицы, уточняется на сайте посольства России в Черногории.

Черногория 16 марта остановила все международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Балканское государство стало последним среди европейских стран, в которых обнаружили коронавирус. 17 марта в Черногории зарегистрировали два первых случая заболевания COVID-19.

Авиаперевозчики «Аэрофлот» и S7 сообщали 17 марта о проблемах с получением от властей Черногории разрешения на вывоз российских путешественников. Компании были вынуждены обратиться за помощью в Росавиацию и МИД России.