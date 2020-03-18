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Посольство заявило о принципиальном согласии Черногории на вывоз россиян

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Посольство России в Черногории согласовывает сроки возвращения российских туристов с властями страны. Об этом сообщается на сайте  российского диппредставительства. Власти Черногории 16 марта приняли решение приостановить все авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно сообщению, Подгорица согласилась организовать возвращение россиян самолетами российских авиаперевозчиков. Теперь дипломаты ожидают согласование сроков.

«Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию», — отметили в российском в посольстве.

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В заявлении гендиректора авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрея Калмыкова, поступившем в РБК, говорится, что экипажи самолетов находятся в московском аэропорту Внуково, готовые вылететь за российскими гражданами в Черногорию при первой возможности. «Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы получить разрешение правительства Черногории», — отметил Калмыков.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила РБК, что в Черногории находятся более 1 тыс. пассажиров группы «Аэрофлот». «Около 900 пассажиров авиакомпании «Победа», и около 120 наших пассажиров. Это семьи с детьми, пожилые люди», — уточнила она, отметив, что авиакомпания «Аэрофлот»  также не получила разрешение на организацию чартерных рейсов в Тиват в Черногории для вывоза пассажиров.

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По словам Спиваковой, несмотря на совместные усилия Росавиации, российского МИДа и других дипведомств, решения со стороны Черногории до сих пор нет.

Ранее «Аэрофлот» обратился в российский МИД и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны, несмотря на неоднократные запросы.

Теги: посольство, возвращение, россияне, Черногория, новости РБК
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