Посольство заявило о принципиальном согласии Черногории на вывоз россиян

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Посольство России в Черногории согласовывает сроки возвращения российских туристов с властями страны. Об этом сообщается на сайте российского диппредставительства. Власти Черногории 16 марта приняли решение приостановить все авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно сообщению, Подгорица согласилась организовать возвращение россиян самолетами российских авиаперевозчиков. Теперь дипломаты ожидают согласование сроков.

«Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения в Россию», — отметили в российском в посольстве.

В заявлении гендиректора авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрея Калмыкова, поступившем в РБК, говорится, что экипажи самолетов находятся в московском аэропорту Внуково, готовые вылететь за российскими гражданами в Черногорию при первой возможности. «Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы получить разрешение правительства Черногории», — отметил Калмыков.