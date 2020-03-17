«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

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«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин.

Он заявил, что в «Аэрофлоте» очень обеспокоены ситуацией. «Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице», — сказал Демин.

В сообщении «Победы», поступившем в РБК, говорится, что компания планировала выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта, однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыто. В настоящий момент в Тивате остается около 1000 клиентов «Победы», и авиакомпания прикладывает все усилия для получения разрешения властей Черногории на их вывоз.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу S7 сообщил, что перевозчик также не может добиться от властей Черногории разрешений на вывозные рейсы.