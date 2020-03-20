Мишустин сообщил о создании в России шести вакцин против коронавируса

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В России создали шесть вакцин от нового типа коронавируса COVID-19, проводятся их испытания. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — сказал он, отметив, что работа над вакцинами шла круглосуточно.

Премьер выразил надежду, что в ближайшее время подтвердят эффективность и безопасность разработок и вакцины смогут применять для контроля и профилактики коронавируса.

По его словам, главная цель — не допустить массового распространения инфекции. Для этого власти будут контролировать ситуацию «в режиме нон-стоп, на опережение», добавил Мишустин.