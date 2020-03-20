Путин обсудил с Совбезом работу по противодействию коронавирусу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности работу координационных структур по противодействию коронавирусу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь также шла об усилиях по разработке вакцины. Кроме того, Путин проинформировал участников совещания о своих международных телефонных переговорах.

Также участники мероприятия обменялись мнениями по сложившейся социально-экономической ситуации в стране, в том числе вопросам стабилизации экономики в условиях кризиса на международных рынках.

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