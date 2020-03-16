Мишустин утвердил состав координационного совета по борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, сам Мишустин возглавил координационный совет, его заместителями стали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Чернышенко также является ответственным секретарем совета.

Основными целями координационного совета являются выработка предложений по борьбе с распространением коронавируса, рассмотрение угроз и вызовов в связи с инфекцией, а также организация взаимодействия федеральных органов государственной власти.

О том, что Мишустин принял решение создать координационный совет по противодействию коронавирусу и лично возглавить его, стало известно 14 марта.