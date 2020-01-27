Мишустин поручил создать оперативный штаб для профилактики коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб, задачей которого должна стать координация усилий различных органов исполнительной власти, ответственных за профилактику и контроль за распространением нового коронавируса. Это произошло во время совещания в правительстве, говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

В совещании принимали участие глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все они, а также руководители МЧС, МВД и Минпромторга, вошли в оперативный штаб.

По итогам совещания Роспотребнадзору поручили подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Сделать это ведомство обязали в двухдневный срок.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. К настоящему моменту число заразившихся в Китае превысило 2,8 тыс. человек, 81 человек погиб от вызываемой вирусом пневмонии. Случаи заболевания отмечены практически во всех провинциях КНР, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Франции и США.



В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и предоставить в ведомство список стационаров, куда можно было бы отправлять пациентов с симптомами, «не исключающими заболевание новой коронавирусной инфекцией».