Правительство получит право экстренно перераспределять ресурсы бюджета

Расширение прав правительства позволит оперативно перераспределять бюджетные ресурсы для поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса, объяснил министр финансов Антон Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдума может наделить правительство правом оперативно перераспределять бюджетные ресурсы для поддержки пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики без согласования с парламентом, заявил министр-финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас взаимодействуем с депутатами Госдумы. Есть инициативы по предоставлению более широких прав правительству под контролем парламента принимать более оперативные решения по концентрации ресурсов на тех направлениях, которые требуют дополнительных бюджетных денег», — сказал он.

По словам министра, уже подготовлен соответствующий законопроект, Минфин рассчитывает на поддержку парламентариев. Главное — создать «работающий механизм, который позволял бы оперативно перераспределять ресурсы», подчеркнул он.

«Будем смотреть, достаточно ли будет этих мер или надо будет формировать обычные весенние поправки в бюджет», — уточнил Силуанов.