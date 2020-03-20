Правительство получит право экстренно перераспределять ресурсы бюджета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты Общество, 14:45 Песков заявил об отсутствии в повестке Кремля мер о «закрытии» Москвы Общество, 14:45 Власти Москвы объяснили замену памятника Жукову перед Кремлем Общество, 14:41 Власти ответили на сообщения о штурме аэропорта туристами в Красноярске Общество, 14:36 Роскомнадзор потребовал у двух СМИ удалить недостоверные данные о вирусе Общество, 14:35 ЦБ объявил меры поддержки российских банков и заемщиков из-за пандемии Финансы, 14:35 В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета Общество, 14:22 Как управлять бизнесом в разгар пандемии. Что полезно знать Pro, 14:21 Глава UFC допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона на другую дату Спорт, 14:21 «Ахмат» зафиксировал курсы валют в зарплатах игроков Спорт, 14:19 СМИ узнали о нежелании России сдаваться в споре о нефти с Эр-Риядом Политика, 14:06 Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель Quote, 14:05 Капризов, Яшкин, Слепышев. Кто из игроков КХЛ может уехать в НХЛ Спорт, 14:01 Как использовать мероприятия в b2b-продвижении Pro, 14:00 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство получит право экстренно перераспределять ресурсы бюджета

Расширение прав правительства позволит оперативно перераспределять бюджетные ресурсы для поддержки экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса, объяснил министр финансов Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдума может наделить правительство правом оперативно перераспределять бюджетные ресурсы для поддержки пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики без согласования с парламентом, заявил министр-финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас взаимодействуем с депутатами Госдумы. Есть инициативы по предоставлению более широких прав правительству под контролем парламента принимать более оперативные решения по концентрации ресурсов на тех направлениях, которые требуют дополнительных бюджетных денег», — сказал он.

По словам министра, уже подготовлен соответствующий законопроект, Минфин рассчитывает на поддержку парламентариев. Главное — создать «работающий механизм, который позволял бы оперативно перераспределять ресурсы», подчеркнул он.

«Будем смотреть, достаточно ли будет этих мер или надо будет формировать обычные весенние поправки в бюджет», — уточнил Силуанов.

Экстренные поправки

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно, без согласования с парламентом, увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Действующим законом о бюджете резервные фонды правительства на 2020 год определены на уровне около 25 млрд руб. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что резервный фонд будет увеличен на 300 млрд руб. для борьбы с коронавирусом.

Речь пока идет не о конкретных суммах, а о создании эффективного механизма для оперативного решения возникающих проблем, пояснил РБК Макаров. «Правительство должно быть готово реагировать на любые вызовы и иметь для этого все необходимые инструменты», — считает он.

Законопроект 19 марта прошел первое чтение Госдумы.

Меры поддержки экономики

Правительство подготовило план первоочередных мер для поддержки  экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения коронавируса. Он предполагает прежде всего помощь наиболее пострадавшим отраслям — туристической и авиационной, а также малому и среднему бизнесу. Послабления получат и учреждения культуры и спорта. Среди мер поддержки — отсрочка уплаты налогов, сборов, а также арендной платы для арендаторов государственного и муниципального имущества.

Власти не исключают оказания поддержки крупным торговым сетям, отметил Силуанов. Министр, однако, отметил, что «торговля сейчас показывает хорошие результаты с точки зрения объемов продаж». Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования запасов продукции, объявил Мишустин на заседании правительства 19 марта.

Несмотря на обвалившиеся цены на нефть (Brent 20 марта торгуется по цене более $30 за баррель), резервов России хватит на обеспечение всех обязательств, заверил Силуанов. Объем Фонда национального благосостояния превышает сейчас 12 трлн руб. «В этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем», — подчеркнул он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: правительство, Минфин, Госдума, бюджет, пандемия
Материалы по теме
Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий
Экономика
Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть
Экономика
Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter