В Москве за сутки подтвердили 12 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве подтвердили коронавирусную инфекцию у 12 пациентов. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В Московской области выявили коронавирус у пяти человек.

Всего по России число зараженных COVID-19 достигло 199 человек в 23 регионах, из них 52 — новые случаи, подтвержденные в последние сутки.

Утром 19 марта оперативный штаб сообщил о смерти 79-летней женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. В заявлении штаба говорилось, что женщина умерла от пневмонии, которая развилась у нее на фоне ряда хронических заболеваний — сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Кроме того, женщина перенесла стентирование коронарных артерий.