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В Москве за сутки подтвердили 12 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве подтвердили коронавирусную инфекцию у 12 пациентов. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В Московской области выявили коронавирус у пяти человек.

Всего по России число зараженных COVID-19 достигло 199 человек в 23 регионах, из них 52 — новые случаи, подтвержденные в последние сутки.

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Утром 19 марта оперативный штаб сообщил о смерти 79-летней женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. В заявлении штаба говорилось, что женщина умерла от пневмонии, которая развилась у нее на фоне ряда хронических заболеваний — сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Кроме того, женщина перенесла стентирование коронарных артерий.

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Позднее главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц сообщил, что вскрытие позволило установить точную причину смерти. По его словам, женщина умерла не от пневмонии, а из-за оторвавшегося тромба.

Несмотря на то что пациентка действительно была больна COVID-19 и госпитализирована с признаками пневмонии, не это привело к смерти женщины. «На момент смерти изменений в легких не было», — подчеркнул Зайратьянц. Личность женщины власти не раскрывали.

Источник РБК в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина сообщил, что это была преподаватель вуза Валентина Зубарева. Согласно данным на сайте учебного заведения, Зубарева — профессор, заместитель заведующего кафедрой финансового менеджмента университета. В пресс-службе вуза подтвердить РБК данные о смерти Зубаревой не смогли, сообщив, что сами узнали об этом из СМИ.

Теги: коронавирус, Москва
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