Врачи назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

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Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Об этом заявил главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По его словам, у пациентки, которая была госпитализирована с признаками пневмонии анализ действительно выявил коронавирус. Однако вскрытие показало, что смерть наступила не из-за пневмонии, а из-за оторвавшегося тромба.

«На момент смерти изменений в легких не было», — сообщил Зайратьянц.

Он добавил, что у женщины были хронические заболевания: сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.

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