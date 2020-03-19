Врачи назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Об этом заявил главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
По его словам, у пациентки, которая была госпитализирована с признаками пневмонии анализ действительно выявил коронавирус. Однако вскрытие показало, что смерть наступила не из-за пневмонии, а из-за оторвавшегося тромба.
«На момент смерти изменений в легких не было», — сообщил Зайратьянц.
Он добавил, что у женщины были хронические заболевания: сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца.
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