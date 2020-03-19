В РГУ нефти и газа ответили на сообщения о смерти профессора от COVID-19

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина не может подтвердить смерть своей преподавательницы от коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

«Мы тоже это узнали из новостей, соответственно, подтвержденной информации у нас нет», — рассказали в университете.

В пресс-службе отметили, что «гуляющая» в Сети информация о том, что университет закрывают, не соответствует действительности. Вуз работает в штатном режиме, однако в нем отменены все массовые мероприятия, а студенты отправлены на каникулы с 17 марта по 12 апреля.

Источник РБК в университете сообщил, что от коронавируса умерла преподаватель РГУ им. Губкина Валентина Зубарева. Согласно данным на сайте вуза, Зубарева — профессор, заместитель заведующего кафедрой финансового менеджмента университета.

О том, что умершая москвичка с диагностированным коронавирусом — преподаватель кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева, сообщал также Telegram-канал Mash. По данным канала, сейчас вуз находится на карантине. Mash также сообщил, что женщина и ее близкие не покидали страну в последнее время, а значит, она могла заразиться в самом институте.