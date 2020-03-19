Оперштаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса

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В России не зафиксировано летальных исходов от нового типа коронавируса COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания, поступившем в РБК.

«По данным оперативного штаба, летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано», — указано в сообщении.

В оперативном штабе заявляли, что в Москве умерла 79-летняя женщина, которую ранее госпитализировали с признаками пневмонии. Тест выявил у нее коронавирус. Однако причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а не пневмония.

Главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц отмечал, что у пациентки были такие хронические заболевания, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и цереброваскулярная болезнь.