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Мишустин посоветовал регионам учесть опыт Москвы в борьбе с коронавирусом

Михаил Мишустин (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Власти Москвы смогли принять упреждающие меры по борьбе с распространением коронавируса, и этот опыт необходимо учесть руководству регионов. Об этом на первом заседании координационного совета по противодействию коронавирусу заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам Мишустина, столичные власти первыми проявили инициативу и приняли целый ряд мер, которые были необходимы, «учитывая масштабы мегаполиса».

«Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране в каждом регионе», — отметил он.

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5 марта в Москве начал действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным указу, всех прибывших из наиболее пострадавших от коронавируса стран обязали самоизолироваться на 14 дней.  Позднее, 10 марта, к указу добавили запрет проводить в столице массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

Кроме того, 14 марта в Москве ввели свободное посещение школ, а также ограничили посещение больниц.

Теги: коронавирус, меры
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