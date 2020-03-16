Мишустин посоветовал регионам учесть опыт Москвы в борьбе с коронавирусом
Власти Москвы смогли принять упреждающие меры по борьбе с распространением коронавируса, и этот опыт необходимо учесть руководству регионов. Об этом на первом заседании координационного совета по противодействию коронавирусу заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По словам Мишустина, столичные власти первыми проявили инициативу и приняли целый ряд мер, которые были необходимы, «учитывая масштабы мегаполиса».
«Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране в каждом регионе», — отметил он.
5 марта в Москве начал действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Согласно подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным указу, всех прибывших из наиболее пострадавших от коронавируса стран обязали самоизолироваться на 14 дней. Позднее, 10 марта, к указу добавили запрет проводить в столице массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.
Кроме того, 14 марта в Москве ввели свободное посещение школ, а также ограничили посещение больниц.