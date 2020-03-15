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Маск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск написал сотрудникам SpaceX письмо, в котором он выразил сомнение в опасности заражения его подчиненных коронавирусной инфекцией COVID-19. По мнению Маска, сотрудники компании с большей вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, чем пострадать от пандемии, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на данные служебной рассылки.

В своем послании глава SpaceX отметил, что все данные о коронавирусе, которые он видел, «наводят на мысль» о том, что болезнь «не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью граждан США».

«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск. По его словам, на 36 смертей от пандемии в США приходится около 26 тыс. человек, погибших в ДТП. Несмотря на это, Маск попросил сотрудников компании оставаться дома в случае, если они почувствуют недомогание.

Как отмечает BuzzFeed, официальные представители SpaceX никак не отреагировали на содержание письма.

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Опрошенные изданием эксперты в области здравоохранения раскритиковали Маска за использование «ложной аналогии». В частности, старший научный сотрудник Центра медицинской безопасности Университета Джона Хопкинса Амеш Адалджа назвал неуместным сравнение, приведенное Маском. Аналогичной позиции придерживается и доцент кафедры эпидемиологии Калифорнийского университета Брэндон Браун. Логику Маска он назвал «сумасшедшей».

Это не первый случай, когда Маск высказывает подобное мнение о коронавирусе. В частности, 7 марта Маск сообщил в Twitter о том, что люди неразумно реагируют на распространение инфекции, назвав панику «глупостью». его позицию раскритиковал Статистик и писатель, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб назвал слова предпринимателя «глупостью».

С 13 марта Соединенные Штаты ввели 30-дневный запрет на въезд из стран Европы. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. На следующий день было принято решение о закрытии границ для иностранных граждан из Великобритании и Ирландии. 

Теги: Илон Маск, коронавирус, SpaceX, Tesla
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