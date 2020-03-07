Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью

Такое заявление Маск сделал на фоне распространения заболевания в США. Коронавирус, в частности, обнаружили в Калифорнии, в которой находится штаб-квартира Tesla

Илон Маск (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск посчитал, что люди неразумно отреагировали на распространение нового коронавируса.

«Паника из-за коронавируса — это глупость», — написал он в Twitter.

Вспышка вируса повлияла на работу Tesla. В конце января, в частности, была временно приостановлена работа на китайском заводе Tesla Gigafactory. Он производит аккумуляторы, а также автомобили Model 3 и Model Y. Как ожидается, мощность завода составит как минимум 250 тыс. автомобилей в год. Маск в феврале заявил, что распространение нового коронавируса может оказать на Tesla существенное негативное влияние, передает CNBC.

При этом компания все же не пересмотрела свои планы по продажам и поставкам на 2020 год. По прогнозу аналитиков Moody's, мировые продажи автомобилей в текущем году могут упасть на 2,5% по сравнению с прогнозируемыми до появления заболевания 0,9%, сообщил NBC. В Китае же за первую половину февраля продажи легковых автомобилей обвалились на 92% на фоне распространения COVID-2019, передает CNBC со ссылкой на Ассоциацию легковых автомобилей КНР.