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Илон Маск назвал панику из-за коронавируса глупостью

Такое заявление Маск сделал на фоне распространения заболевания в США. Коронавирус, в частности, обнаружили в Калифорнии, в которой находится штаб-квартира Tesla
Tesla TSLA $699,75 -3,21% Купить
Илон Маск (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск посчитал, что люди неразумно отреагировали на распространение нового коронавируса.

«Паника из-за коронавируса — это глупость», — написал он в Twitter.

Вспышка вируса повлияла на работу Tesla. В конце января, в частности, была временно приостановлена работа на китайском заводе Tesla Gigafactory. Он производит аккумуляторы, а также автомобили Model 3 и Model Y. Как ожидается, мощность завода составит как минимум 250 тыс. автомобилей в год. Маск в феврале заявил, что распространение нового коронавируса может оказать на Tesla существенное негативное влияние, передает CNBC.

Вспышка коронавируса в американском доме престарелых. Фоторепортаж
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При этом компания все же не пересмотрела свои планы по продажам и поставкам на 2020 год. По прогнозу аналитиков Moody's, мировые продажи автомобилей в текущем году могут упасть на 2,5% по сравнению с прогнозируемыми до появления заболевания 0,9%, сообщил NBC. В Китае же за первую половину февраля продажи легковых автомобилей обвалились на 92% на фоне распространения COVID-2019, передает CNBC со ссылкой на Ассоциацию легковых автомобилей КНР.

Свое заявление Маск сделал на фоне сообщений о распространении коронавируса в США. В частности, 5 марта в Калифорнии, где расположена штаб-квартира Tesla, зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных COVID-2019. После этого в штате ввели режим чрезвычайной ситуации. У берегов Калифорнии встал на карантин круизный лайнер, на котором коронавирус выявили уже у 21 человека.

По последним данным SCMP, число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 101 тыс. человек. В США за прошедшие два дня число жертв коронавируса выросло до 14 человек, также известно о 213 инфицированных в стране.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Илон Маск, коронавирус, паника
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