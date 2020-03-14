Сотрудников ООН перевели на удаленную работу из-за вспышки коронавируса

Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке будут работать из дома с 16 марта по 12 апреля. Об этом сообщается в аккаунте ООН в Twitter.

Соответствующее распоряжение отдал генсекретарь организации Антониу Гутерреш. Оно касается сотрудников, чья работа не требует присутствия в офисе. «Через три недели будет проведена оценка мер по сокращению персонала в здании ООН», — говорится в сообщении.

Reuters пишет, что перевод сотрудников на работу на дому произошел после того, как филиппинский дипломат стал первым заразившимся новым коронавирусом среди сотрудников ООН.

Гутерреш заявил, что необходимо сократить социальные контакты до минимума и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает агентство.