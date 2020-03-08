Автор «Черного лебедя» назвал глупостью слова Маска о панике из-за вируса
Статистик и писатель, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб назвал слова предпринимателя Илона Маска о панике из-за коронавируса «глупостью». Об этом Талеб написал на своей Twitter-странице.
«Говорить, что паника из-за коронавируса это глупость — это глупость», — говорится в посте писателя.
Ранее Маск высказался в Twitter о том, что люди неразумно реагируют на распространение инфекции, назвав панику «глупостью».
Талеб также уточнил, что в случае, если слово «паника» означает «преувеличенную» реакцию, паниковать может быть глупо «на индивидуальном уровне, но не на коллективном».