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Силуанов сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России

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Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространение коронавируса намного сильнее влияет на российскую экономику, чем падение цен на нефть. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании в Совфеде, передает корреспондент РБК.

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике», — заявил Силуанов, сравнивая последствия распространения заболевания со снижением цен на нефть.

По словам министра падение цен на топливо затронет в основном нефтегазовые компании, у которых есть «хорошие подушки безопасности». Силуанов отметил, что за период, когда цены на нефть были высокими, компании смогли накопить «достаточно ресурсов».

Распространение коронавируса, указал Силуанов, затрагивает целый ряд отраслей, в том числе перевозки, туризм и торговлю. Меры в связи с распространением заболевания оказывает гораздо больший эффект на динамику экономического развития, отметил министр.

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На фоне распространения коронавируса происходит падение на мировых финансовых рынках. Так, 12 марта в США произошел крупнейший обвал индексов с 1987 года. Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%). В тот же день при закрытии торгов индекс Мосбиржи упал почти до рекордного с апреля 2018 года показателя — на 8,28%.

Накануне источники РБК сообщили, что потери российских авиакомпаний из-за коронавируса могут превысить 70 млрд руб. Кроме того, о крупных потерях сообщили в Российской ассоциации туриндустрии (РАТ). Президент ассоциации Сергей Шпилько отметил, что прежде отрасль никогда не сталкивалась с такими вызовами и выразил надежду на поддержку государства.

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Цена на нефть снижалась на фоне распространения коронавируса и продолжила падение после того, как стороны ОПЕК+ не смогли договориться о соглашении по ограничению нефти 5 марта. По словам вице-премьера Андрея Белоусова в ближайшее время цены на топливо могут остановиться на уровне около $35 за баррель. На максимуме 20 февраля цена стоимость барреля Brent составляла $60, а 9 марта значение приблизилось к $31,02.

Теги: коронавирус, экономика, нефть
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