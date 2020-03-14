Силуанов сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространение коронавируса намного сильнее влияет на российскую экономику, чем падение цен на нефть. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании в Совфеде, передает корреспондент РБК.

«Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике», — заявил Силуанов, сравнивая последствия распространения заболевания со снижением цен на нефть.

По словам министра падение цен на топливо затронет в основном нефтегазовые компании, у которых есть «хорошие подушки безопасности». Силуанов отметил, что за период, когда цены на нефть были высокими, компании смогли накопить «достаточно ресурсов».

Распространение коронавируса, указал Силуанов, затрагивает целый ряд отраслей, в том числе перевозки, туризм и торговлю. Меры в связи с распространением заболевания оказывает гораздо больший эффект на динамику экономического развития, отметил министр.