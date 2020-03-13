Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

В правительстве разошлись в прогнозах о цене на нефть. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, жить предстоит с $35 за баррель, а в Минэнерго ждут роста до $45 во второй половине года

Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около $35 плюс-минус», — сказал первый вице-премьер, передает корреспондент РБК.

Белоусов не исключил возможности дальнейшего провала цен (9 марта стоимость барреля нефти марки Brent снижалась до $31,02), однако признался, что «не очень верит» в возможность длительного падения до уровня $20 за баррель.

«Это никому не нужно — ни странам-производителям, ни странам — потребителям нефти», — пояснил он. Возможности возобновления соглашения об ограничении нефтедобычи в формате ОПЕК+ и вызванного этим роста цен Белоусов также не исключает, однако ориентироваться пока предлагает именно на $35.

«Цена в том диапазоне, в котором она остановилась, <...> может быть достаточно устойчивой», — сказал он.