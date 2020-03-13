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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

В правительстве разошлись в прогнозах о цене на нефть. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, жить предстоит с $35 за баррель, а в Минэнерго ждут роста до $45 во второй половине года
BRENT BR-4.20 $33,1 -2,04%
Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около $35 плюс-минус», — сказал первый вице-премьер, передает корреспондент РБК.

Белоусов не исключил возможности дальнейшего провала цен (9 марта стоимость барреля нефти марки Brent снижалась до $31,02), однако признался, что «не очень верит» в возможность длительного падения до уровня $20 за баррель.

«Это никому не нужно — ни странам-производителям, ни странам — потребителям нефти», — пояснил он. Возможности возобновления соглашения об ограничении нефтедобычи в формате ОПЕК+ и вызванного этим роста цен Белоусов также не исключает, однако ориентироваться пока предлагает именно на $35.

«Цена в том диапазоне, в котором она остановилась, <...> может быть достаточно устойчивой», — сказал он.

В то же время министр энергетики России Александр Новак отметил, что, по экспертным оценкам его ведомства, стоимость барреля Brent может вырасти до $40–45 во второй половине 2020 года.

«Сейчас сложно сказать, как будет ситуация развиваться, но мы так предполагаем, исходя из тех знаний, которые у нас есть», — сказал Новак журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

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В последние три недели стоимость барреля Brent упала почти вдвое — с $60 (на максимуме 20 февраля) до $31,02 (на минимуме 9 марта). По итогам торгов 9 марта стоимость барреля Brent — после развала сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — рухнула сразу на 24,1%, на следующий день цена несколько выросла, однако затем снова упала ниже $35. В ходе торгов 13 марта цена Brent колеблется в диапазоне $32–36 за баррель.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: Александр Новак, Андрей Белоусов, нефть
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