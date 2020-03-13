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Финансы ,  
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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Dow Jones DJIA 21 193,8 -10,02%
NASDAQ NASDAQ 7 196,33 -9,5%

Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10%, следует из данных Нью-Йорской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта, показав снижение на 9,99%. Показатель S&P 500 опустился на 260,74 пунктов (минус 9,51%), а индекс Nasdaq упал на 750,25 пунктов (сократился на 9,43%).

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

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