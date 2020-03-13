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Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса

Введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничения в области туризма негативно сказываются на продаже организованных поездок, предупреждают отраслевые ассоциации
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ситуация с введенными ограничениями из-за коронавируса COVID-19 и дальнейшее их возможное расширение, которое коснется выездного и въездного туризма, может привести к сокращениям в турбизнесе и гостиничном хозяйстве, заявил РБК почетный президент Российской ассоциации туриндустрии (РАТ) Сергей Шпилько.

«Все находятся в зоне небывалого риска, большинство держаться и надеются на поддержку государства, которая оказывается индустрии во множестве стран. Мы действительно никогда не сталкивались с таким вызовом, хотя и пережили разные кризисы», — заявил РБК почетный президент РАТ.

По словам Шпилько, основная проблема заключается в неизвестности сроков и географии распространения эпидемии коронавируса. «Плюс несовершенство нашего законодательства, которое заставляет туроператоров отвечать за все на свете, от извержений вулканов и цунами, до вот таких вот эпидемий, войн и терактов», — добавил он.

Однако для потребителей есть плюсы, отметил почетный президент РАТ. «На рынке появилось множество спецпредложений по ценам небывало выгодным даже с учетом падения курса», — указал он.

Отмены полетов в Европу. Главное
Бизнес

Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны. «Штопор» полный по продажам, особенно если говорить именно об организованных турах. Причем речь не только о таких турах за рубеж, но сейчас у нас проблемы с продажами, например, поездок детских групп внутри России, идут отказы от бронирования туров, отелей», — сообщил он.

По словам Осауленко, большая проблема заключается в том, что пока не определено, как долго продлятся введенные ограничения. Он привел в пример страны Европы, где «пока что есть понимание, до какого числа продлятся по крайней мере текущие меры». У нас же такой даты нет, фактически до бесконечности», — пояснил директор «Турпомощи».

«Понятно, почему имеется такая неопределенность, но у всего должны быть границы, тогда все действия по возвратам не будут носить такой массовый характер», — сказал он. Осауленко отметил, что некоторые клиенты отменяют туры на ноябрь и декабрь.

Россия ограничит полеты в страны Европы
Общество

С 13 марта Россия ввела ограничения на авиасообщение Германией, Францией, Испанией и Италией. «Аэрофлот» сократил полеты в эти страны до 30 апреля. Однако с 16 марта ограничения распространятся на полеты во все страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Исключения будут сделаны для чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан, а в обратном направлении — граждан Евросоюза.

Потери российских авиакомпаний от ограничений полетов во Францию, Италию, Германию, Италию, Израиль, Китай и другие страны из-за COVID-19 могут составить до 100 млрд руб. в 2020 году, заявил ранее источник РБК, близкий к Росавиации.

Авторы: Роман Кирьянов, Наталия Анисимова
Теги: туроператоры, авиасообщение, коронавирус
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