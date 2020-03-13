Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Ситуация с введенными ограничениями из-за коронавируса COVID-19 и дальнейшее их возможное расширение, которое коснется выездного и въездного туризма, может привести к сокращениям в турбизнесе и гостиничном хозяйстве, заявил РБК почетный президент Российской ассоциации туриндустрии (РАТ) Сергей Шпилько.
«Все находятся в зоне небывалого риска, большинство держаться и надеются на поддержку государства, которая оказывается индустрии во множестве стран. Мы действительно никогда не сталкивались с таким вызовом, хотя и пережили разные кризисы», — заявил РБК почетный президент РАТ.
По словам Шпилько, основная проблема заключается в неизвестности сроков и географии распространения эпидемии коронавируса. «Плюс несовершенство нашего законодательства, которое заставляет туроператоров отвечать за все на свете, от извержений вулканов и цунами, до вот таких вот эпидемий, войн и терактов», — добавил он.
Однако для потребителей есть плюсы, отметил почетный президент РАТ. «На рынке появилось множество спецпредложений по ценам небывало выгодным даже с учетом падения курса», — указал он.